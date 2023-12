Luxuria | “Salta Concia? Allibita | un ministro che non ha coraggio cosa ci sta a fare?”

Leggi su notizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’ex parlamentare, attivista e conduttrice radiofonica a Notizie.com esprime il suo rammarico: “Valditara ha fatto come Crosetto su Vannaccia, è preoccupante e deprimente, che schifo” Tutto nel giro di pochissimo tempo. Era contenta, piacevolmente sorpresa per la nomina dell’amica Anna Paola, tanto che Notizie.com aveva contattato l’ex parlamentare e attivista Vladimirper parlare della fresca nomina della, per poi ricevere in diretta la notizia del dietrofront delGiuseppe Valditara. “Sono sconcertata,e amareggiata da questa notizia che mi state dando – ha detto Vladimira Notizie.com -, non ci posso credere che associazioni e polemiche abbiano fatto in modo di far cambiare la decisione di unche, sinceramente, ...