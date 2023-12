Altre News in Rete:

La pazza idea del Centrosinistra unito alle elezioni

... lo strappo dell'alleanza dopo le Primarie del 2015 e l'spaccatura alle elezioni 2020 ". ... Si parlò di unadecisiva a Fossanova. Un altro paio di cene, quella ufficiale in un ristorante di ...

L'ultima cena del tirannosauro: cosa c'era nello stomaco del predatore ilGiornale.it

Un'immersione nell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci Arte Magazine

Huffpost weekend, tra St Moritz e una colazione speciale

L'indirizzo per cena è invece il Krone, piccolo ristorante con una stella ... no Ma sarà proprio quest’ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile ...

Nuovo furto in casa in pieno giorno: vetro spaccato e ladri in fuga

Nelle ultime settimane sono stati tanti gli episodi a Genova, gli ultimi in via Bettolo all'ora di cena, in via Rodi ad Albaro dove sono stati rubati i regali di Natale di una bambina e poi anche in ...