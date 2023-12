L’Udinese con Cioffi ha ritrovato compattezza | ma mancano i gol

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023)è tornato aldopo il non brillante avvio di stagione di Sottil. Il tecnico ha cercato di dare più solidità alla squadra, puntando su un 3-5-2 con un blocco basso. In attacco si punta sulla fascia destra. TATTICA – Gabrielenel suo rientro alcontinua ad affidarsi al solito 3-5-2, ormai marchio di fabbrica della squadra. Nella coppia offensiva il tecnico sceglie una punta a fare da riferimento a un rifinitore a supporto, chiamato a muoversi e a fare da raccordo col centrocampo. Un ruolo di rilievo lo occupano gli interni di centrocampo, a cui viene chiesto sia di impostare che di cercare soluzioni offensive. Di solito la fascia preferita per attaccare è la destra, con quella sinistra gestita in modo più prudente. Il possesso palla non è certo una prerogativa dei bianconeri, che tendono a ...