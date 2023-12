Lucca | «Sono fiducioso! Gruppo unito anche nelle difficoltà»

(Di sabato 9 dicembre 2023) Lorenzoha segnato la sua prima doppietta in Serie A in Udinese-Verona. L’attaccante dei friulani ha parlato così prima della sfida all’Inter FIDUCIA – Queste le parole dia Sky Sport: «tranquillo e fiducioso. Siamo unchenei momenti diha saputo rialzarsi. Lavoro settimana dopo settimana per dare il meglio durante la partita. Le partite con l’Atalanta e Verona abbiamo preso gol negli ultimi minuti. NOn c’è da abbattersi, ma da lavorare. Arriveranno i risultati» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Altre News in Rete:

Udinese, Lucca: 'La squadra lavora per farmi segnare, sono sereno'

Commenta per primo Lorenzo, attaccante dell' Udinese , ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Inter: 'Lavoro ogni ...sereno'.

Udinese, Lucca: "Sono fiducioso, abbiamo saputo rialzarci nei momenti difficili" TUTTO mercato WEB

Conti dormienti a Lucca, ecco come riavere i soldi Il Tirreno Il Tirreno

INTER-UDINESE, Le formazioni della gara di San Siro

Inter e Udinese sono le ultime squadre a scendere in campo in questo sabato di Serie A. Fischio d'inizio in programma alle 20:45 a San Siro, di seguito le formazioni ufficiali schierate dai ...

Inter-Udinese in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Inter-Udinese, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...