L' ospedale di Tivoli in fiamme | 4 i morti

Leggi su agi

(Di sabato 9 dicembre 2023) AGI - Un vasto incendio è divampato ieri sera intorno alle 22,30 all'di, San Giovanni Evangelista, costringendo i Vigili del fuoco a evacuare i 200 pazienti della struttura. Sono 4 le vittime accertate. Si tratta di due uomini e due donne, tutti pazienti della struttura. L'è stato evacuato dai vigili del fuoco, anche con l'ausilio delle autoscale.spente, operazioni di messa in sicurezza in corso. Nel corso della notte il comune ha attivato il Centro Operativo Comunale per supportare le operazioni di evacuazione dei pazienti. I più gravi, ricoverati nel reparto di rianimazione sono stati trasferiti in ospedali vicini. "I primi 20 pazienti in condizioni non gravi sono stati trasferiti dalle zone agibili dell'all'adiacente palestra comunale Maramotti, allestita ...