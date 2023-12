L’operazione trasparenza che spaventa il Vaticano

Leggi su panorama

(Di sabato 9 dicembre 2023) C’è una novità importante nel processo per l’incauto (e salato) acquisto di un edificio, a Londra, da parte della Santa Sede. È stata accettata la richiesta fatta da un imputato per rendere pubblici i messaggi tra i vertici delle gerarchie ecclesiastiche sulla vicenda. Uno scambio che, forse, può risultare imbarazzante. Era dai tempi di Enrico VIII che l’Inghilterra e il Papa non si scontravano in maniera così dura e plateale. Stavolta però non di dispute teologiche si tratta ma di materialissino denaro. Che, per alcuni, è pur sempre una forma di religione. Il terreno della contesa è il processo sull’investimento capestro che la Santa sede avrebbe realizzato, sborsando 145 milioni di sterline, per acquistare un ex magazzino di Harrods in Sloane Avenue 60, nell’esclusivo quartiere londinese di Chelsea, al fine di ricavarne una serie di appartamenti di lusso. Alla sbarra, davanti al ...