Lookman è uno spettacolo | Miranchuk e Muriel deliziano Pasalic uomo-ovunque

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Bergamo.è il migliore, maentrando dalla panchina. Difesa solida, mediana pure. Le pagelle di Atalanta-Milan 3-2. Atalanta-Milan 3-2, le pagelle Musso 6 – Incolpevole sui gol, qualche brivido nelle uscite e nel giocare la palla coi piedi. De Roon 7 – Anello debole solo sulla carta. Non viene mai puntato e così riesce a fare ciò che fa meglio: tappa i buchi e recupera palloni. Tanti. Djimsiti 7 – Subito un salvataggio per far capire che quel recupero lampo era proprio necessario, poi partita ordinata, pur con qualche brivido. Scalvini 6.5 – Ha la colpa di perdersi Giroud sul gol del pari, per il resto torna a mettere in campo una prestazione ben più che sufficiente che mancava da un po’ e servirà per ricostruire la fiducia persa nelle ultime uscite. Zappacosta 6.5 – Presente in ...