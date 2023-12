LIVE Sci di fondo | Sprint TC Östersund 2023 in DIRETTA | tra 20? al via le qualificazioni | 4 azzurri ci provano

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 Ci siamo! Tra circa 20? prenderà il via la qualificazione femminile della secondadi Coppa del Mondo di sci di-24. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaa tecnica classica da, valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di sci di-24. Secondadella stagione, ancora in classico che si svolge in Svezia, nella località storica del circuito mondiale di biathlon che negli ultimi anni sta trovando spazio anche nel. Federico Pellegrino, ai piedi del podio nell’opening stagionale a Ruka, vorrebbe conquistare un’altra finale che gli permetterebbe ...