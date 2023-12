LIVE Sci di fondo | Sprint TC Östersund 2023 in DIRETTA | partita la qualificazione maschile! Bene Ganz ottava

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmundsen si pende la leadership. Squalificati i due kazaki per “ritardo nella consegna degli sci”. Ricordiamo i test NO-fluoro che vengono effettuati da quest’anno in tutte le discipline FIS e IBU. C’è un Northug leader, non è il campione olimpico Petter, che si trova a Bad Gastein con il suo team per l’inizio del circuito Ski Classics, bensì Even. 11.05 Via! Partito James Clugnet. 11.03 Consentiteci un po’ di tifo, oltre che per gli azzurri, per il cinese Qiang Wang. Sul podio due volte ina tecnica classica di Coppa del Mondo, il fondista d’oriente si allena in Norvegia ma non riceve sempre l’ok per restare in Europa dal proprio governo. 11.00 I norvegesi sono 8, e tutti accederanno a meno di imprevisti ai quarti di finale. Ci sono poi 12 fondisti di casa (Svezia), tra cui Alvar ...