LIVE Sci alpino | gigante Val d’Isere 2023 in DIRETTA | Odermatt fa il vuoto | stupisce l’andorrano Verdu Azzurri nelle retrovie

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 10:04 Fantastica prova del! Grandissima manche per lui, determinatissimo sin dall’uscita dal cancelletto. Un secondo e 26 centesimi di ritardo e quinta posizione per. Tocca al canadese Erik Read. 10:02 Anche per il giovane scandinavo visibili difficoltà e stanchezza. McGrath taglia il traguardo in dodicesima posizione a 3 secondi e 26 centesimi da. Ora l’atleta di Andorra Joan. 10:01 Uno stremato Tumler taglia il traguardo collocandosi alle spalle dei due. 3,80 secondi di gap per l’elvetico. Si prosegue ora con il norvegese Atle Lie McGrath. 9:59 Manche che ...