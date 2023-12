LIVE Sci alpino | gigante Val d’Isere 2023 in DIRETTA | 4 azzurri qualificati | c’è anche Vinatzer! Alle 13 00 la seconda manche

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLA DISCESA FEMMINILE D10.30 10:59 Fuori il finlandese Sirvio ed il ceco Kubes. Ultimi atleti al via. 10:57 Il tedesco Anton Grammel agguanta una inattesa qualifica strappando il 25° posto a 4,73 secondi da Odermatt con lo stesso tempo di Vinatzer. 10:56 Sei atleti al termine di questa prima prova. Possiamo intanto ufficializzare la top ten: 1- Marco Odermatt (SUI) 1:10.17 2- Henrik Kristoffersen (NOR) +0.65 secondi 3- Loic Meillard (SUI) +0.75 4- Marco Schwarz (AUT) +1.23 5- Joan Verdu (AND) +1.26 6- Zan Kranjec (SLO) +1.53 7- Filip Zubcic (CRO) +1.62 8- Alexis Pinturault (FRA) +1.76 9- Alexander Schmid (GER) +1.95 10- River Radamus (USA) -2.26 10:54 Nulla da fare per l’ultimo azzurro di questa prima ...