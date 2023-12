LIVE Perugia-Halkbank Ankara 2-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | 11-10 | regna l’equilibrio nel terzo parziale

Leggi su oasport

17-17 Ottimo primo tempo di Matic. 17-16 Giannelli smarca Semeniuk, il polacco non delude. 16-16 Herrera colpisce l'antenna, tutto da rifare. 16-15 Sbaglia anche Herrera. 16-14 Lungo il servizio di Perrin. 15-14 Ngapeth riporta l'a -1. 15-13 Perrin stringe la diagonale nei tre metri. 15-12 Flavio imperioso in attacco quest'oggi. 14-12 Diagonale vincente di Abdel-Aziz da seconda linea. 14-11 ACEEEEE DI PLOTNYSKYI! 13-11 Break pesante per. 11-11 Non si gioca in questa fase, out il servizio di Giannelli. 11-10 Incredibile, sbaglia anche Ngapeth. 10-10 Continuano gli errori con Solè. 10-9 Abdel-Aziz ricambia il favore. 9-9 Non passa neanche la battuta di Semeniuk. 9-8 Sette vincente di Solè. 8-8 In rete il servizio di Herrera. 8-7 MURONEEE DI GIANNELLI SU ...