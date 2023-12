LIVE – Perugia-Halkbank 25-14 | 9-6 | semifinale Mondiale per Club maschile 2023 volley in DIRETTA

(Di sabato 9 dicembre 2023) Latestualedi Sir Susa VimSpor Kulubu,delperdi. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver vinto il girone A, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria e continuare a sognare di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Dall’altra parte della rete c’è la compagine turca, seconda classificata del girone B e a caccia dell’impresa. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di sabato 9 dicembre al Koramangala Indoor Stadium Park di Bangalore, in India. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

