LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | seconda squalifica per Ceccon | Pilato e Martinenghi incantano nei 50 rana! 4×50 stile mista a caccia dell’oro

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI19.02: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Junevik , Hansson, Ntountounaki, Di Pietro, Jensen, Klancar, Beckmann e Giele 19.01: La svedese Junevik vince lasemifinale con 25?28, secondo posto per la greca Ntountounaki con 25?32 18.59. Queste le protagoniste dellasemifinale dei 50 farfalla donne: 1 PAVALIC Jana CRO 27 MAY 2007 26.19 2 KLANCAR Neza SLO 19 FEB 2000 25.82 3 BECKMANN Emilie DEN 4 FEB 1997 25.65 4 NTOUNTOUNAKI Anna GRE 9 SEP 1995 25.36 5 JUNEVIK Sara SWE 14 FEB 2000 25.51 6 NABOJCENKO Daryna CZE 26 JUN 2002 25.80 7 FELSNER Jessica GER 12 JUL 1995 25.94 8 LAHTINEN Laura FIN 3 JUN 2003 26.21 18.57. Finale conquistata per Silvia Di Pietro che ècon ...