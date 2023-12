(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIProgramma, Orari, Tv e streaming della quinta giornata deglidi Otopeni – Il programma deglidi Otopeni – La presentazione della quinta giornata – I convocati dell’Italia per glidi Otopeni – Le possibilità di medaglia degli azzurri a Otopeni– Le iscrizioni degli italiani gara per gara – La cronaca della quarta giornata – Le pagelle della quarta giornata deglidiBuongiorno e bentrovati alladella quinta e penultima giornata di gare deglidiin vasca corta a Otopeni in ...

Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023 in tv oggi, venerdì 8 dicembre: canale, orari e diretta streaming

LIVE Nuoto, Europei 2023 in DIRETTA: mattinata da urlo con Pilato, Ceccon, Miressi e Martinenghi OA Sport

Europei In Vasca Corta 2023: Risultati E Analisi Live Batterie Day 4 SwimSwam

Como Nuoto, sapore di derby. Va a Brescia per il sorpasso

Il derby “del ponte” si gioca oggi a Brescia, piscina Mompiano, alle ore 17.30. Vi partecipano in ordine di classifica la Brescia Waterpolo, che tra l’altro farà gli onori di casa, e la Como Nuoto ...

Nuoto: Europei 25 m; Quadarella argento nei 1500 sl

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Ancora podi per l'Italia del nuoto agli Europei in vasca corta in corso a Otopeni, in Romania. E' bis d'argento per Alberto Razzetti, che dopo il secondo posto nei 200 misti si ...