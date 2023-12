LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Martinenghi e Pilato impressionano nei 50 rana! Ceccon in scioltezza | in finale la 4×50 sl mista Appuntamento alle 17 00

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI10.00. Iniziata la prima di quattro batterie degli 800 sl maschili con soli due atleti 9.57: Queste le nazionali finaliste della staffettastile libero: Gbr, Italia, Francia, Ungheria, Olanda, Finlandia, Slovacchia e Serbia 9.56: L’Italia in rimonta vince la seconda batteria con 1’30?65, battendo la Francia che chiude seconda con 1’30?75 9.52: La Gran Bretagna, favorita per questo pomeriggio, vince con 1’30?61 la prima manche davanti alla Finlandia con 1’30?71 9.50. Al via la prima delle due batterie dellastile libero. Al via nella seconda l’Italia a caccia di un posto incon Nocentini, Deplano, Izzo, Curtis 9.48. Queste le ...