LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Martinenghi e Pilato impressionano nei 50 rana! Bene Cerasuolo e Nocentini | attesa per la 4×50 sl mista

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI9.38. Questi i qualificati per le semifinali dei 100 misti uomini: Vazaios, Izzo, Gigler, Brannkar, Reitshammer, Ponti, Knedla, Klenz, Ceccon, Litchfield, Naumenko, Ahtiainen, Nicusan, Gergely, Nurmi, Halas 9.37: Dopo una prima parte di gara all’arrembaggio, Ceccon tira il freno e chiude terzo la quarta batteria dei 100 misti ma è comunque ampiamente qualificato con il tempo di 53?38. Vince Reitshammer con 52?86 9.35: Il greco Vazaios vince la terza batteria con 52?19 e Izzo è già in semifinale. Ora Ceccon, non parte Scott 9.33: Il finlandese Brannkarr vince la seconda batteria dei 100 misti con 52?78 ma resta alle spalle di Izzo che è ad un passo dalla semifinale 9.31: Izzo vince la prima manche con 52?44, tempo con cui proverà a ...