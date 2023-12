LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | 4X50 stile mista d’argento! Seconda squalifica per Ceccon | Pilato e Martinenghi incantano nei 50 rana

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI19.39: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domattina con l’ultima sessione di batterie dell’Europeo di Otopeni alle 8.30. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.36: Giovanni Izzo sarà in finale nei 100 misti,e Nocentini saranno al via della finale dei 50donne, Cerasuolo esono tra i favoriti della finale dei 50maschile, Miressi e Deplano saranno protagonisti della finale dei 100libero, Silvia Di Pietro sarà in finale nei 50 farfalla e Lorenzo Mora sarà in finale nei 200 dorso 19.35: Noè Ponti, nonostante la stanchezza, vince lo spareggio con Klenz e conquista il posto il finale dei 100 misti con 51?57 19.35: ...