LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | 4×50 stile mista a caccia dell’oro! Tutti i big azzurri impegnati in semifinale

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI17.01: Tra poco in vasca le protagoniste della finale dei 100 dorso donne, tra loro Margherita Panziera: 1 ROSVALL Hanna SWE 10 FEB 2000 58.11 2 HILL Danielle IRL 27 SEP 1999 57.73 3 MOLUH Mary-Ambre FRA 9 SEP 2005 57.22 4 HARRIS Medi GBR 15 SEP 2002 56.66 5 DAWSON Kathleen GBR 3 OCT 1997 57.17 6 TOUSSAINT Kira NED 22 MAY 1994 57.35 7 PANZIERA Margherita ITA 12 AUG 1995 58.04 8 REBELO Camila POR 3 FEB 2003 58.14 17.00: L’ultima finale di serata, invece, è quella della staffettalibero. Gran Bretagna favorita con Proud, Burras, Hopkin e Anderson ma l’Italia con Miressi, Zazzeri, Nocentini e Di Pietro può dire la sua sicuramente per il podio ma forse anche per l’oro 16.59: Le ...