LIVE Monza-Inter Primavera 1-1 | Chivu cambia tutto l’attacco

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023)è la partita valida per la tredicesima giornata del Campionato1 TIM 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è alle ore 11, si gioca al Centro Sportivo Luigi Berlusconi di. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-1 62?anche il: Arpino per Dell’Acqua già ammonito. 58? Cristianviene ammonito per proteste. 56? Dentro Spinacce, Quieto e Di Maggio. Fuori De Pieri, Zuberek e Berenbruch. 55? Stankovic si appoggia su Nezirevic, che prova il tiro respinto poi e mandato in angolo. 51? Zuberek commette un fallo di frustrazione e ...