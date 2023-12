LIVE – Messina-Catania 0-0 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il derby della Sicilia sbarca di nuovo inC nel Girone C.sono pronte a sfidarsi per prendersi il regno di Regina di Sicilia dellaC in un match che si attende essere ricco di emozioni, spunti ed anche di tensione vista anche la classifica delle due squadre. Si parte alle 20.45 con Sportface.it che sarà pronta a raccontarvi minuto per minuto ciò che accadrà in campo. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH9? – Il primo cartellino giallo è per Franco. 5? – Fase di studio del match. 1? – Si parte, palla al. 20:43 – 4-3-3 per ilcon Fumagalli in porta difeso da Salvo, Manetta, ...