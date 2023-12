LIVE Inter-Udinese | cronaca e risultato in diretta della partita

(Di sabato 9 dicembre 2023)è l’incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio ‘San Siro’ di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 20.45) 20:15 Mezz’ora al calcio d’inizio di, quindicesima giornata di Serie A. A seguire le formazioni ufficiali:(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Agoumè, Stabile, Sanchez.Allenatore: ...

Altre News in Rete:

Serie A, Atalanta - Milan 3 - 2: Muriel batte Pioli allo scadere

Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' tra Atalanta e Milanin tempo reale. ... PioliCLASSIFICA SERIE A: Juventus 36*,35, Milan 29*, Roma 24, Napoli 24*, Fiorentina 23, ...

Inter-Udinese LIVE: torna Bastoni dal 1' Sky Sport

LIVE, Inter-Udinese 0-0: poche rotazioni per Inzaghi che rivuole la vetta del campionato fcinter1908

Inter-Udinese in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Inter-Udinese, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...

Serie A - Le formazioni ufficiali di Inter e Udinese

Alle 20.45 si chiude il quadro delle gare di sabato con Inter-Udinese, i nerazzurri sono costretti al successo per riprendere il prima in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali del ...