LIVE Inter-Udinese 4-0 | poker di Lautaro! Mancava solo lui

(Di sabato 9 dicembre 2023) L'deve ancora una volta rispondere alla Juventus, vincente ieri contro il Napoli e in cima alla classifica con un punto e una partita...

Inter - Udinese LIVE 3 - 0: provano a farsi vedere gli ospiti

A San Siro, il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA San Siro,e Udinese si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.- Udinese 3 - 0: sintesi e moviola 1 Fischio d'inizio a San Siro 1 ...

LIVE Inter-Udinese 4-0: Lautaro ruba palla e chiude la partita con un bel gol La Gazzetta dello Sport

Diretta Inter - Udinese (4-0) Serie A 2023 la Repubblica

Rigorino all'Inter, Calvarese: "Richiamo VAR forzato, intensità si giudica in campo"

Di Bello in campo non aveva visto il contatto Nehuen Perez-Lautaro Martinez e non aveva assegnato rigore all'Inter contro l'Udinese ...

Inter-Udinese, il risultato in diretta LIVE

L’Inter ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (8 vittorie, 2 pareggi), sconfitta arrivata nel match d’andata dello scorso campionato, 3-1 il 18 settembre 2022; più in ...