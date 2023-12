LIVE Inter-Udinese 3-0 | dentro Arnautovic

(Di sabato 9 dicembre 2023) L'deve ancora una volta rispondere alla Juventus, vincente ieri contro il Napoli e in cima alla classifica con un punto e una partita...

Altre News in Rete:

DIRETTA Serie A, Inter - Udinese 3 - 0: Intervallo LIVE

- Udinese: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma sabato 9 dicembre alle 20.45,- Udinese sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:...

LIVE Inter-Udinese 3-0: Calhanoglu su rigore, Dimarco raddoppia e Thuram cala il tris! La Gazzetta dello Sport

LIVE, Inter-Udinese 3-0: Calhanoglu-Dimarco-Thuram, triplo schiaffo all’Udinese fcinter1908

LIVE Alle 20.45, Inter-Udinese: Inzaghi con Bastoni e Bisseck in difesa

Sabato alle ore 20:45, l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo contro l'Udinese per la quindicesima giornata di Serie A. Sarà il ritorno dell'Inter a San Siro per la prima volta dal 12 novembre… ...

Inter - Udinese, bordate di fischi a San Siro per Samardzic

I tifosi dell'Inter non dimenticanola telenovela che ha visto protagonisti Lazar Samardzic e i nerazzurri. Il centrocampista serbo-tedesco, titolare questa sera a San Siro ...