LIVE Inter-Udinese 3-0 | Calhanoglu stappa su rigore | poi spettacolo con Dimarco e Thuram

(Di sabato 9 dicembre 2023) L'deve ancora una volta rispondere alla Juventus, vincente ieri contro il Napoli e in cima alla classifica con un punto e una partita...

Inter - Udinese LIVE 0 - 0: Calhanoglu da fuori, palla alta di poco

A San Siro, il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA San Siro,e Udinese si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.- Udinese 0 - 0: sintesi e moviola 1 Fischio d'inizio a San Siro 1 ...

LIVE Inter-Udinese 3-0: Calhanoglu su rigore, Dimarco raddoppia e Thuram cala il tris! La Gazzetta dello Sport

LIVE, Inter-Udinese 3-0 all’intervallo: Calhanoglu-Dimarco-Thuram, triplo schiaffo all’Udinese fcinter1908

Inter - Udinese, nerazzurri in vantaggio alla fine del primo tempo

L'Inter chiude il primo tempo a San Siro con il risultato di 3 a 0 contro l'Udinese. Dopo il rigore di Calhanoglu, sono arrivate le reti di Dimarco e Thuram che in ...

Continuano gli aiuti per l’Inter, rigore regalato

Continuano gli aiuti per l'Inter, nel finale di un primo tempo non semplice, l'Inter riceve un rigore più che dubbio per intervento su Lautaro Martinez, un intervento rivisto al ...