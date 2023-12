LIVE Inter-Sampdoria Femminile 0-1 | si va a riposo negli spogliatoi!

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023)è l’incontro valido per la decima giornata di Serie A2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all’Arena Civica di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO 45? Ammonizione per Simonetti 40? L’Women fa possesso palla e prova a costruire con calma 36? Bowen calcia da fuori area direttamente in porta. Il portiere è costretto ancora a deviare in calcio d’angolo 31? ANCORA CAMBIAGHI: dalla bandierina parte Lisa Alborghetti. Cambiaghi è in agguato sul secondo ...