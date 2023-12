LIVE – Crotone-Juve Stabia 0-0 | Serie c 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il match dell’Ezio Sfida frasarà uno spartiacque importante anche e soprattutto per tastare le ambizioni e le qualità degli ospiti che guidano la classifica del Girone C di/24. La squadra di Zauli è un cliente scomodo, oltre che unaconcorrente per le zone alte della classifica. Una delle classiche di C del girone sud sarà raccontata da Sportface.it che offrirà latestuale del match. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1? – Si parte, primo possesso per la. 18:30 – 3-4-1-2 per il ...