LIVE Biathlon | Inseguimento Hochfilzen 2023 in DIRETTA | Johannes Boe torna al successo! Poker norvegese | Giacomel 12mo

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 14.45 12.50 Samuelsson chiude in quinta posizione, precedendo Jacquelin, sesto al traguardo. Ottima prova della Francia, che mette altri due atleti in top-10, Perrot settimo e Fillon Maillet nono. Chiudono i primi dieci Stroemsheim ottavo e Doll decimo. 12.49 Festa grande in Norvegia, Dale precede Tarjei Boe, il quale ha superato Laegreid per il gradino più basso del podio. 12.48 VINCEBOE! Ventesima affermazione in carriera in questa specialità, prima vittoria stagionale per il campione di tutto. 12.48 Rettilineo finale perBoe, ultimi metri prima di poter festeggiare il successo. 12.47 Dale prende margine su Laegreid e Tarjei Boe ...