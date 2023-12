LIVE Biathlon | Inseguimento Hochfilzen 2023 in DIRETTA | Johannes Boe è davanti a tutti a un poligono dal termine | Giacomel è 13mo

Leggi su oasport

12.42Boe entra all'ultimocon una ventina di secondi di vantaggio. 12.41 Situazione degli italiani:è 15mo, Hofer 20mo, Bionaz 25mo, Braunhofer 38mo. 12.39Boe ha inserito le marce alte! Il vincitore dell'ultima generale ha 17.4? di vantaggio su Laegreid ai 8.6 km. Dietro provano a riportarsi sulla seconda posizione Christiansen e Jacquelin, i quali però perdono dal leader della corsa. 12.37 Doppio errore per, per un totale di quattro in questa gara. Sbagliano anche Hofer e Bionaz, 4/5 per loro due. 12.35BOE! Al ...