LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA | vince Elvira Oeberg! Lisa Vittozzi si ferma ai piedi del podio

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:30 La nostratermina qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti gli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di giornata! 15:29che chiuderà la sua settimana austriaca settimana prossima con le staffette, in cui l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista con entrambi i sessi. 15:28 Comola ha chiuso questa gara nelle retrovie, per lei 52esima posizione con 4 errori a più di cinque minuti dalla testa. Testa della classifica, che a differenza del circuito maschile, è molto variegata per quel che riguarda le bandiere: sono 5 biathlete di nazioni diverse nelle prime cinque posizioni. 15:27 Per quel che riguarda la classifica di specialità in testa c’èOeberg a 121 punti, con 3 lunghezze di margine ...