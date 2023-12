LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA | si impone Elvira Oeberg! Lisa Vittozzi ai piedi del podio

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:18 In difficoltà nell’ultimo giro Dorothea Wierer, che taglia il traguardo in 17a posizione con un ritardo di 3’01” con il 18/20 al tiro. 15:17 Arriva in tranquillitàche mette in archivio un’altra gara solidissima. La sappadina è quarta staccata di 32? dalla testa, con un solo errore al poligono sui 20 bersagli da coprire. L’azzurra lotterà fino alla fine per la Coppa del Mondo generale. 15:16 VINCE L’La svedese (1) precede la svizzera Haecki (1) di 11? che stampa in volata la norvegese Tandrevold (+32?). 15:15 Materiali pazzeschi per la svizzera che in discesa affianca la norvegese. Intanto può festeggiare sul rettilineo...