LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Hochfilzen in DIRETTA | inizia la gara! Tandrevold davanti | Vittozzi alla caccia del podio

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:46 Partenza aggressiva per, vedremo se l’azzurra riuscirà ad attaccarsi a Braisaz e Haecki oppure se deciderà di proseguire con il suo passo. 14:45 PARTITO L’! Buon divertimento e buona tutti! 14:44 Splende il sole ed è una giornata meravigliosa in Tirolo. Le biathlete di stanno predisponendo nelle file di partenza. 14:42 Nella gara maschile abbiamo visto parecchi errori al poligono e un vento che non è rimasto costante durante tutto l’arco della competizione. Il poligono austriaco è conosciuto come uno dei più complessi, non tanto per il meteo quanto per l’avvicinamento con un falsopiano tendente a salire. Le percentuali saranno molto importanti, vediamo le ragazze come si comporteranno. 14:40 ...