(Di sabato 9 dicembre 2023) 'Ai familiari è stato vietato di salire sul volo che li avrebbe portati in Francia nonostante avessero il visto', ha dichiarato all'Afp l'avvocato dellain Francia, Chirinne Ardakani. 'I loro ...

Altre News in Rete:

L'Iran impedisce alla famiglia di Mahsa Amini di ritirare il premio Sakharov

'Ai familiari è stato vietato di salire sul volo che li avrebbe portati in Francia nonostante avessero il visto', ha dichiarato all'Afp l'avvocato della famiglia in Francia, Chirinne Ardakani. 'I loro ...

L'Iran impedisce alla famiglia di Mahsa Amini di ritirare il Premio Sakharov RaiNews

L'Iran impedisce alla famiglia di Mahsa Amini di ritirare il premio Sakharov TGCOM

L'Iran impedisce alla famiglia di Mahsa Amini di ritirare il Premio Sakharov

Il padre, la madre e il fratello della giovane giovane curda-iraniana, morta l'anno scorso mentre era in custodia della polizia morale per avere indossato il velo non correttamente, sono stati fermati ...

Iran, ritirati i passaporti della famiglia di Mahsa Amini. Stavano andando a Strasburgo per il Premio Sakharov

Stavano andando in Francia in occasione della cerimonia di assegnazione del Premio Sakharov, a Strasburgo, conferito dal Parlamento europeo ...