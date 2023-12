L’Iran impedisce alla famiglia di Mahsa Amini di ritirare il premio Sakharov | “Passaporti confiscati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Secondo quanto reso noto da Radio Farda e l’attivista iraniana in esilio Masih Alinejad, il padre, la madre e il fratello disono stati fermati questa notte all’aeroporto di Teheran. I parenti della giovane dovevano recarsi in Francia per la cerimonia di assegnazione del, in programma il 13 dicembre a Strasburgo: il riconoscimento del Parlamento europeo è stato infatti conferito ae al movimento “Donna, vita, libertà“, madicon il ritiro dei. Secondo quanto confermato dall’avvocato delladiall’AFP, le autorità di Teheran hanno confiscato i ...