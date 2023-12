Lione-Tolosa domenica 10 dicembre 2023 ore 17 | 05 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 9 dicembre 2023) Continua il campionato deludente del, che è a caccia di un nuovo allenatore per il dopo Grosso con Sage che dopo le ultime sconfitte è sempre più lontano da una possibile riconferma. Sembra stata smentita la voce che avrebbe volto Lucescu come futuro allenatore dei Gones, con Sampaoli che avrebbe rifiutato e Genesio che non convince per il InfoBetting: Scommesse Sportive e