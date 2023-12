L’Inter vuole soffiarlo al Napoli | battaglia da 20 milioni per la fascia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilsta cercando nuovi rinforzi per lasia per gennaio che per la prossima stagione:e altre big fanno concorrenza. Gli azzurri hanno cambiato poche cose la scorsa estate ma per la prossima stagione sembra chiaro che dovranno esserci dei miglioramenti necessari per tornare ai fasti dell’anno scorso. Molti calciatori possono partire perché interessano alle altre big e la loro cessione potrebbe essere fondamentale per avviare un nuovo ciclo. Lo scouting delsta studiando quali sono i calciatori migliori in giro per il mondo per permettere alla squadra di diventare sempre più forte e tornare a lottare per lo Scudetto. Calciomercato, colpo dalla Turchia: ci sono anche Inter e Borussia Ilha già individuato alcuni calciatori da puntare per la ...