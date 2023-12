L’Inter si riprende la vetta col poker all’Udinese | monologo nerazzurro a San Siro

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Davvero tutto troppo facile.realizza tre retiin un tempo, poi gestisce, firma il 4-0 definitivo nella ripresa e si gode il ritorno inalla classifica. La Juventus torna a -2, mentre il Milan scivola a -9. Prova di forza serviva e prova di forza è stata. La partita degli uomini di Inzaghi contro i friulani è stata un prevedibile, coerente col copione della vigilia. Persino Cioffi nel pre-gara aveva mischiato analisi e autoironia. “Abbiamo un piano gara ben definito, ma contro questa Inter durerà tre minuti”. Dieci minuti in realtà servono a Lautaro Martinez per colpire un palo e far capire l’andazzo a Silvestri.funziona alla perfezione anche con una difesa inedita, con Bisseck in campo e con Bastoni part-time a sinistra. Ma per la prima rete nerazzurra ...