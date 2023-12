L' Inter non sbaglia con l' Udinese Finisce 4-0 

Leggi su agi

(Di sabato 9 dicembre 2023) AGI - L'noncon l'e si riprende immediatamente la vetta della classifica. A San Siro i nerazzurri s'impongono 4-0 grazie alle reti di Calhanoglu (rigore), Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi scavalca nuovamente la Juventus tornando al primo posto a +2 sugli uomini di Allegri, mentre la formazione di Cioffi, al quinto ko in campionato, resta inchiodata a quota 12 punti a ridosso della zona retrocessione. Come prevedibile sono i nerazzurri a fare la partita sin dai primi minuti, sfiorando il gol al 10' con Lautaro Martinez che scambia con Dimarco e di testa colpisce un clamoroso palo a portiere battuto. Qualche istante più tardi invece è proprio Dimarco a impegnare Silvestri con una deviazione di destro dopo un cross di Bisseck in spaccata. I friulani però non vogliono restare a guardare e al ...