L' Inter fa poker all' Udinese e torna al comando

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) La squadra di Inzaghi travolge per 4-0 i friulani e scavalca di nuovo in testa la Juve MILANO - La forza dirompente ed impressionante di chi ha fame di gol e di vittoria. L'mette tutto questo in un primo tempo stellare, manda l'negli spogliatoi "contenta" per aver preso solo tre gol e