L'Inter è un rullo compressore | Udinese travolta 4-0 | Inzaghi di nuovo davanti alla Juve

(Di sabato 9 dicembre 2023) Botta e risposta. Non fallisce l', chiamata a scavalcare nuovamente lantus vittoriosa sul Napoli, e batte 4-0 l'con...

Altre News in Rete:

Formazioni ufficiali Inter - Udinese: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori - Il Veggente

L'è praticamente uncompressore per la mole di occasioni create e per il numero di calciatori in grado di creare chances pericolose nel cuore dell'area di rigore avversaria. A livello di ...

TEMPI SUPPLEMENTARI/ Inter rullo compressore dopo 14 giornate: miglior attacco e miglior difesa. La seconda ... Altro Quotidiano

Juve-Inter arriva dopo una sosta per le Nazionali, non c'è nessun vantaggio. E l'Inter è un rullo compressore L'Interista

Formazioni ufficiali Inter-Udinese: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Le ultime dritte. Vietato fallire per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, in ...

Inter-Udinese 4:0 | Le pagelle: Lazar e Festy non ci sono

Tre gol nel primo tempo, uno nella ripresa. L'Inter passa sopra all'Udinese come un rullo compressore. Segnano Calhanoglu, Dimarco, Thuram e Lautaro. Le pagelle. Non dà mai l'impressione di prendere ...