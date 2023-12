L’inflazione si riduce? Perché i prezzi non calano

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un giorno il mio parrucchiere mi chiede: “Non capisco come mai sescende, inon scendono; e poi non capiscoseè al 5%, io vado al mercato e trovo le zucchine più care del 20%!”. Ottime domande, a cui andrebbero date delle risposte cercando di tradurre le informazioni più o meno accurate che girano sull’argomento. Nel suo poderoso “Dizionario di Economia (Utet – 1998)”, Sergio Ricossa dedica alla sola voce “inflazione” ben otto pagine. Di cose da dire ce ne sarebbero. Accontentiamoci di dire al nostro parrucchiere cheè un indice che misura una crescita, per cui se diminuisce ma rimane positivo vorrà dire che inon diminuiscono, ma aumentano di meno. Per calcolare questo indice, inoltre, va considerato un paniere di beni ...