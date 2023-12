Linda Evangelista «sogna» da sola

Leggi su panorama

(Di sabato 9 dicembre 2023) La super top model degli anni '90 ha recentemente dichiarato: «Non voglio più andare a letto con nessuno. Non voglio più sentire qualcuno che mi respira accanto». E i social si sono scatenati nei commenti. Era la più bella, così camaleontica, felina.è stata una delle sei supermodelle che hanno segnato gli anni Novanta. Una divinità che sfilava con l’iconico caschetto rosso Tiziano. Oggi, a 58 anni, intervistata dal Sunday Times, senza esitazione, come un guerriero di Mishima, ci ha regalato una massima da ricamare a piccolo punto e poi incorniciare nel tinello: «Non voglio più andare a letto con nessuno. Non voglio più sentire qualcuno che mi respira accanto». Altro che la nostra inesauribile Iva Zanicchi, che a 83 anni ha confessato di fare l’amore con il suo Pippi praticamente ogni sera. Invecenon balla più. ...