Liga 2023 2024 | Sociedad facile in casa del Villareal | Siviglia ko a Maiorca

(Di sabato 9 dicembre 2023) Oggi si sono giocati i match validi per la 16ª giornata di. La Realdomina indel. Al de la Ceramica finisce 3-0 per la squadra di Alguacil dopo le reti tra il 38? e il 45? di Merino, Zubimendi e Kubo. Ottimi segnali per i biancoblù in vista della sfida decisiva di Champions contro l’Inter.che sale al quinto posto con 29 punti,fermo a 16 punti in un’anonima 13ª posizione. Il Las Palmas conferma l’ottima annata e vince 1-0 in trasferta contro l’Alaves. Decisivo il gol di Rodriguez al 31?. Nonostante l’assedio finale, la squadra di Garcia va ko indopo oltre due mesi, 0-2 con l’Osasuna l’1 ottobre. Las Palmas che sale all’ottavo posto con 24 punti. Alaves 12° con 16 punti. ...