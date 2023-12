Liga 2023 2024 | il Getafe in 10 batte il Valencia in 9 | decide un gol di Borja Mayoral

(Di sabato 9 dicembre 2023) Successo di misura per ilnell’anticipo della sedicesima giornata di. I ragazzi di Bordalas Jimenez hanno sconfitto per 1-0 ilgrazie a una rete allo scadere di, autore di un colpo di testa vincente valso tre punti. Gara caratterizzata inoltre da ben tre espulsioni: la prima, di Gabriel Paulista, al 50? per doppia ammonizione; le altre due nel finale, entrambe per rosso diretto, rimediate da Guerra () e Duarte (). La squadra di casa sale così a 22 punti, lasciando a 19 proprio il, sempre più in crisi (un solo punto nelle ultime quattro). SportFace.

