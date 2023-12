Liechtenstein | morto il principe Costantino a 51 anni | sconosciute le cause

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilterzogenito di GiovAdamo II di, Costantin Ferdinand Maria, èall’età di 51. La tragica notizia è arrivata attraverso una nota del Principato e la causa del decesso, non è stata resa nota. Lascia la moglie, lassa Maria del Lichtenstein (nata Maria Gabriella Francesca Kálnoky de K?röspatak) e i figli, ilMoritz, lassa Georgina e ilBenedikt. Nato a San Gallo il 15 marzo del 1972, si è laureato in giurisprudenza a Salisburgo. Ha poi lavorato prevalentemente nel settore bancario.Leggi anche: Faida tra i fratelli William e Harry, Re Carlo in crisi: Endgame è il libro che potrebbe distruggere i reali Un decesso “inaspettato e improvviso” Stando a ...

