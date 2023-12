Letizia di Spagna | l’ex cognato l’accusa di tradimento e attacca

(Di sabato 9 dicembre 2023) La reginadisi è trovata improvvisamente coinvolta in un scandalo di proporzioni inimmaginabili. La famiglia reale spagnola, infatti, è stata scossa dalle affermazioni deldella Sovrana. L’uomo, che un tempo era sposato con la sorella della regina spagnola, ha affermato di aver avuto una relazione con lei prima di sposare sua sorella Telma. A prova della sue dichiarazioni ha condiviso una fotografia inedita. Jaime Del Burgo, 53 anni, che attualmente vive nel Regno Unito, èdella reginadi. Oggi non è più vicino ai reali spagnoli e di recente ha dato il suo contributo per un libro rivelatore sui reali spagnoli. Tra le pagine della pubblicazione scandalistica si legge che Del Burgo avrebbe ...

Altre News in Rete:

Se le corna in Spagna non sanno di corrida. Il sedicente amante inguaia la regina Letizia

Niente affatto, ultime notizie provengono dalladove a parlare di corna vengono in mente i ... appunto la Telma è la sorella di donnaregina e don Jaime è stato anche testimone di nozze ...

La Spagna difende la regina dalla “violenza machista”. E il sedicente amante di Letizia denuncia “minacce di … la Repubblica

L’ex cognato della regina Letizia di Spagna: «Eravamo amanti, anche dopo le sue nozze con Felipe» Corriere della Sera

Bouquet, come sceglierli ispirandosi ai Royal Wedding

Letizia di Spagna Ancor prima di far discutere per i look sfoggiati durante i suoi impegni ufficiali, Letizia Ortiz aveva conquistato il cuore di milioni di fashion addicted in tutto il mondo già dal ...

Se le corna in Spagna non sanno di corrida. Il sedicente amante inguaia la regina Letizia

Niente affatto, ultime notizie provengono dalla Spagna dove a parlare di corna vengono in mente ... appunto la Telma è la sorella di donna Letizia regina e don Jaime è stato anche testimone di nozze ...