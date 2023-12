L’età fragile che è di tutti | nel nuovo romanzo di Donatella Di Pietrantonio

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il disordine che trovo al mattino mi ricorda che non sono più sola. Amanda è tornata, mi guardo intorno e inciampo nelle sue tracce: sul bracciolo del divano il piatto con un pane smozzicato, e nel bicchiere un residuo di bevanda. La coperta è ammucchiata in un angolo, accanto al libro rovesciato sempre sulle stesse pagine.Di, “” (Einaudi, 190 pp.)è il titolo esatto per questoin cui la difficoltà di entrare profondamente nella propria vita riguarda: Amanda, la figlia universitaria tornata in Abruzzo da Milano, senza più voglia di fare né di sentire; Lucia, sua madre, strattonata tra i bisogni di un padre anziano, rurale, duro e il ritorno di questa figlia con il buio sul volto. ...