L’emergenza difensiva colpisce Gasperini e Pioli | sfida tra esperimenti al Gewiss Stadium

(Di sabato 9 dicembre 2023) Al, in occasione di Atalanta-Milan, potrebbero esserci due soli difensori centrali di ruolo della prima squadra, uno a testa. Giorgio Scalvini e Fikayo Tomori sono infatti gli unici centrali sicuri di scendere in campo per un big match che mette in palio tre punti cruciali nella corsa ai piani alti della classifica. Con Kolasinac, Toloi, Palomino out, Djimsiti è in forte dubbio e solo un provino nel giorno del match darà risposte sul possibile utilizzo del difensore. In caso di forfait, dovrebbe toccare a De Roon e Ruggeri ai lati di Scalvini. L’alternativa è rappresentata da Giovanni Bonfanti, pilastro dell’Under 23 bergamasca in Serie C e sceso in campo nel finale del match perso col Napoli. In mezzo al camp toccherà al duo inedito Pasalic-Ederson, con Koopmeiners sulla trequarti. Scelte quasi obbligate anche in attacco con De ...