Le teorie del complotto sull’omicidio di Giulia Cecchettin e gli attacchi contro la sua famiglia

Leggi su open.online

(Di sabato 9 dicembre 2023) Sul caso disi è concentrata l’intera discussione sul femminicidio. La morte, l’omicidio, è lo stadio finale, la punta di un iceberg che nasconde sott’acqua una realtà più grande che riguarda la vita di ogni giorno di milioni di donne, dove la violenza morale e fisica nei loro confronti è un dato di fatto. L’alzata di scudi da parte dei misogini era scontata, infastiditi e probabilmente terrorizzati dal vedersi sottrarre una sorta di “potere” nei confronti delle donne. Non sono mancati anche i complottisti e negazionisti che si sono rivoltiladella vittima accusandola di satanismo e non solo. C’è chi ha preso di mira anche il funerale, per il quale sono arrivati a sostenere che la bara fosse addirittura vuota. Non sono mancati glial padre Gino per dei ...