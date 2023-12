Le forze russe avanzano e stringono il cerchio intorno ad Avdeevka

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un punto strategico nella regione di Donetsk è(o Avdiivka), sede di un’importante zona industriale. Fino allo scorso anno la città contava circa 31mila abitanti, ma è si è via via spopolata ed è stata trasformata in una sorta di roccaforte dell’esercito ucraino. Si trovava già dal 2014 al centro della zona di attrito fra separatisti egovernative, ma da febbraio 2022 forse è la prima volta che diventa punto nevralgico di scontri così violenti come quelli che si stanno svolgendo in questi giorni. Rappresenta per gli ucraini una diga che impedisce alledi sfondare su quell’asse, mentre per questi ultimi è sia una difesa avanzata per la città di Donetsk sia un possibile punto di partenza di ulteriori sfondamenti. I russi procedono con l’operazione di presa della città Proseguono gli attacchi ...